Acı olay! Küçük kız salıncak ipi boynuna dolanınca öldü
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 6 yaşındaki bir kız çocuğu salıncağın ipi boynuna dolanınca yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 08.11.2021, 14:40 08.11.2021, 14:46
Alınan bilgiye göre, Çiçekli köyünde ailesi, C.G'yi (6) evin bahçesinde salıncağın ipi boynuna dolanmış, yerde hareketsiz yatarken buldu.
Ailenin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, C.G'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Çocuğun cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından köy mezarlığında defnedildi.
Kaynak: AA
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