94 yaşındaki dede torununu öldürüp jandarmayı aradı
İzmir'de 94 yaşındaki kişi, torununu pompalı tüfekle öldürdükten sonra İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak ihbarda bulundu.
3. Sayfa 04.01.2022, 17:18
İzmir'in Bayındır ilçesi Hasköy Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin N, İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak evinde tartıştığı torunu Halit N'yi (40) pompalı tüfekle ateş ederek vurduğu ihbarında bulundu.
Eve gelen sağlık ekipleri, Halit N'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Jandarma ekipleri, dede Hüseyin N'yi gözaltına alındı.
Öte yandan öldürülen kişi hakkında anne ve babasının kendilerini darbettiği suçlamasıyla savcılığa şikayette bulundukları öğrenildi.
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