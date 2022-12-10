7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Diyarbakır'da bir apartmanın 7. katından düşen 91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
3. Sayfa 10.12.2022, 17:45
Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı Mezopotamya Mahallesi'nde bir apartmanın 7. katında yaşayan 91 yaşındaki N.C. pencereyi açtığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu düştü.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Sağlık ekiplerince, kadının cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.
Kaynak: AA
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