6 aylık bebek yataktan düşerek hayatını kaybetti
Kırıkkale'de yataktan düşen 6 aylık kız bebek yaşamını yitirdi. Bebeğin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
3. Sayfa 17.10.2022, 16:49
Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda arkadaşının evinde bulunan G.K, uyuduğu sırada yanında bulunan bebeği yataktan halının üzerine düştü.
Bir süre sonra uyanan anne G.K, bebeğinin hareketsiz yattığını fark edince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, 6 aylık olduğu öğrenilen bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA
20
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Başakşehir
|9
|20
|3. Beşiktaş
|10
|19
|4. Konyaspor
|10
|18
|5. Trabzonspor
|10
|18
|6. Fenerbahçe
|8
|17
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Karagümrük
|9
|9
|13. Giresunspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|9
|8
|15. Ankaragücü
|8
|7
|16. Sivasspor
|9
|7
|17. Antalyaspor
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|10
|23
|4. Chelsea
|9
|19
|5. M. United
|9
|16
|6. Newcastle
|10
|15
|7. Brighton
|9
|14
|8. Liverpool
|9
|13
|9. Brentford
|10
|13
|10. Bournemouth
|10
|13
|11. Fulham
|10
|12
|12. West Ham United
|10
|11
|13. Crystal Palace
|9
|10
|14. Everton
|10
|10
|15. Leeds United
|9
|9
|16. Aston Villa
|10
|9
|17. Wolves
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Leicester City
|10
|5
|20. Nottingham Forest
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|25
|2. Barcelona
|9
|22
|3. Atletico Madrid
|9
|19
|4. Real Betis
|9
|19
|5. Real Sociedad
|9
|19
|6. Athletic Bilbao
|9
|17
|7. Valencia
|9
|14
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|9
|11
|11. Celta Vigo
|9
|10
|12. Mallorca
|9
|9
|13. Espanyol
|9
|9
|14. Sevilla
|9
|9
|15. Girona
|9
|8
|16. Getafe
|9
|8
|17. Real Valladolid
|9
|8
|18. Almeria
|9
|7
|19. Cadiz
|9
|6
|20. Elche
|9
|3