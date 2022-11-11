5 kişinin öldürüldüğü ev ve çevresinde incelemeler devam ediyor
Ankara'da Afganistan uyruklu 5 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.
3. Sayfa 11.11.2022, 11:02
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Afganistan uyruklu 5 kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
Örnek Mahallesi'nde dün akşam 5 kişinin ölü bulunduğu ev ve çevresi, polis ekiplerince olay yeri şeridi çekilerek kapatıldı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda incelemeler günün ağarmasıyla devam etti.
Öte yandan, dün ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin bir cesedi evde bulunan dolapta elleri bağlı şekilde bulduğu öğrenildi.
- Olay
Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirmiş, adrese giden polisler 5 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.
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