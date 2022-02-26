5 kez kalbi duran genç kurtarılamadı
Kastamonu'da kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede 5 kez kalbi duran lise öğrencisi, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
3. Sayfa 26.02.2022, 16:51 26.02.2022, 16:53
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kaya Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ş.B (16), dün sabah İnönü Mahallesi'ndeki evlerinde annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, lise öğrencisinin kalp krizi geçirdiğini tespit etti. İlk müdahalesi yapılan Ş.B, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayata döndürüldükten sonra yoğun bakıma alınan Bilir'in kalbi 5 kez durdu. Yapılan müdahalelere rağmen Ş.B sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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