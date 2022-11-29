5 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta, aralarında işçi servisinin de bulunduğu 5 aracın karıştığı kaza sonucu 10 kişi yaralandı.
3. Sayfa 29.11.2022, 17:00
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Lütfi Köker Bulvarı SGK İl Müdürlüğü önünde, işçi servisi, 2 hafif ticari araç ile 2 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
Olay yerine, AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Bu arada, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tolga Yağan da kurtarma çalışmalarına katıldı.
Kaynak: AA
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