4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
3. Sayfa 19.08.2022, 17:47
Otoyolda Ankara istikametine seyreden Kamil P. idaresindeki 38 YT 729, Mehmet Y. yönetimindeki 34 DK 71255, Gökhan Y'nin kullandığı 39 AR 309 ve Engin S. idaresindeki 06 BHS 943 plakalı otomobiller, Bataklıçiftlik mevkisinde çarpıştı.
Kazada, 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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