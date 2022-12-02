4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
Kırıkkale'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazda 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 02.12.2022, 07:48
Kırıkkale'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
İsmail D. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında bariyerlere çarparak yol üzerinde durdu.
Bu sırada arkadan gelen ve kazayı fark etmeyen Harun S'nin kullandığı otomobil de duramayarak önce bariyerlere ardından araçtan inen yolculara çarptı.
Aynı yönde seyreden Ömer Can G. idaresindeki otomobil ise araca, Sıtkı K. yönetimindeki otomobil de duramayarak başka bir araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilin çarpması sonucu yaralanan Fatma D, Esma B. ve Mehmet B. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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