30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde, 30 suç kaydı bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen hükümlü yakalandı.
3. Sayfa 07.11.2021, 01:23 07.11.2021, 01:25
Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT timleri ve Serik Ilçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında 30 suç kaydı bulunan E.M, üzerindeki sahte ehliyetle ilçe merkezinde yakalandı.
18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 3 ay önce cezaevinden firar ettiği tespit edilen E.M, cezaevine gönderildi.
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