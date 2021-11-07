30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT timleri ve Serik Ilçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında 30 suç kaydı bulunan E.M, üzerindeki sahte ehliyetle ilçe merkezinde yakalandı.

18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 3 ay önce cezaevinden firar ettiği tespit edilen E.M, cezaevine gönderildi.