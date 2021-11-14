3 çocuğunun annesinin ayaklarına sıktı
Üsküdar'da boşandığı kişi tarafından silahla vurularak yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 14.11.2021, 13:12 14.11.2021, 13:26
Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi'ndeki Göztepe Köprüsü durağında otobüsten inen Fikirnaz G. ile eski eşi Muhammer G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammer G, yanında taşıdığı silahla eski eşinin ayaklarına ateş ettikten sonra kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Fikirnaz G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüpheli Muhammer G. bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Fikirnaz G. ile şüphelinin, bir yıl önce boşandıkları ve 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.
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