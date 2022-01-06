3 aracın karıştığı zincirleme kaza
Manisa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 06.01.2022, 17:13
Manisa-Muradiye kara yolunda Yılmaz Candan (25) yönetimindeki 45 C 6354 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Fahri Erkoç'un (34) kullandığı 35 UN 011 plakalı tır ve Levent Ay (39) yönetimindeki 45 T 0017 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.
Kazada sürücü ile aynı otomobilde bulunan Fatma Candan ve Onur Kulan yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Fatma Candan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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