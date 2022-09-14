3 aracın karıştığı kazada 3 yaralı var
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 14.09.2022, 01:22
Ş.K. yönetimindeki 38 ABP 077 plakalı otomobil ve Y.Y. idaresindeki 38 ABR 067 plakalı kamyonet ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 YL 708 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler Ş.K. ve Y.Y. ile kamyonette bulunan D.B. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ş.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazada, refüjde bulunan aydınlatma direği de hasar gördü.
Kaynak: AA
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