3 aracın karıştığı kaza: 5 yaralı
Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 09.11.2022, 15:20 09.11.2022, 15:19
Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. İbrahim A. idaresindeki 06 CEU 691 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 21. kilometresinde Orhan A'nın kullandığı 06 BVB 108 plakalı tırla çarpıştı.
Arkadan seyreden Oğuz K. yönetimindeki 29 DC 320 plakalı hafif ticari araç da kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Oğuz K. ile aynı araçta bulunan Güner K, Betül K, Ömer K. ve Hamza K. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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