3 aracın karıştığı kaza: 13 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 araç kazaya karıştı. Meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.
3. Sayfa 25.11.2022, 10:39
Hacı Yeşiltaş idaresindeki öğrenci servisi, Hayriye Mahallesi 59. Sokak kavşağında, Yılmaz Köprüdüz'ün kullandığı kamyonet ve Sabri Ağırtaş yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan, aralarında öğrencilerin de olduğu 13 kişi, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın, öğrencilerin kırsal Kapıkaya Mahallesi'nden ilçedeki Şehit Ömer Halis Demir Lisesi'ne giderken meydana geldiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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