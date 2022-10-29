3 aracın çarpıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yolcu minibüsü, kamyonet ve motosikletin çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 29.10.2022, 17:29
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yolcu minibüsü, kamyonet ve motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Menderes Mahallesi Kırıkhan-Hassa kara yolunda, M.P'nin kullandığı 31 M 3610 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, C.B'nin idaresindeki 31 RT 949 plakalı kamyonet ile A.A'nın kullandığı 31 NAA 75 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kamyonet ve motosiklet sürücüsü, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar, polisin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA
18
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Galatasaray
|11
|21
|4. Trabzonspor
|11
|21
|5. Başakşehir
|10
|20
|6. Konyaspor
|12
|20
|7. Beşiktaş
|11
|19
|8. Kayserispor
|11
|19
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|12
|14
|11. Alanyaspor
|11
|13
|12. Karagümrük
|11
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|10
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Samsunspor
|11
|17
|6. Boluspor
|9
|16
|7. Rizespor
|10
|15
|8. Sakaryaspor
|11
|15
|9. Bandırmaspor
|10
|14
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|10
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Altay
|11
|11
|15. Göztepe
|9
|11
|16. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|17. Erzurumspor
|9
|10
|18. Gençlerbirliği
|9
|6
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|12
|29
|2. Arsenal
|11
|28
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|13
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Espanyol
|12
|11
|14. Almeria
|12
|13
|15. Celta Vigo
|12
|11
|16. Sevilla
|11
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Girona
|11
|9
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4