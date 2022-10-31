24 gün önce kaybolan Alman turistin cesedi bulundu

Fethiye'de 24 gün önce kaldığı otelden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alman turistin cansız bedeni, Kelebekler Vadisi'nde bulundu. Turistin, kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdiği düşünülüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaldığı otelden 7 Ekim'de ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Alman turist Fabian Philippe Faranz Wetzel'in (27) bulunması için çalışma başlatıldı.

Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde yürüyüş yapan tatilcilerin, vadi tabanında bir ceset olduğu ihbarında bulunması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarmalar, cesedin kaybolan Wetzel'e ait olduğunu belirledi.

Cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilen Wetzel'in, kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.