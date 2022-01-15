22 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı yangında yaşamını yitirdi

Manisa'nın Kula ilçesindeki 5 katlı apartmanın son katında çıkan yangında 22 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Osman Baytan, yaşamını yitirdi.

4 Eylül Mahallesi Yabaayak Caddesi'ndeki apartmanın son katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemede, evde yalnız yaşayan Kula İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Osman Baytan'ın cenazesi bulundu.

Savcılık ve olay yeri incele ekibinin çalışmasının ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Baytan’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.