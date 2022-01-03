20 yaşındaki genç otomobilde öldürülmüş halde bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde terk edilen otomobilde bir kişi öldürülmüş halde bulundu.

Alpagut Mahallesi 1620/59 Sokak'ta 2 kişinin otomobili bırakarak kaçtığını görenler durumu ihbar etti.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, otomobilin arka koltuğunda yüzü bezle kapatılmış ve tabancayla vurulmuş erkek cesedi olduğunu tespit etti.

Araçta yapılan incelemede pompalı tüfek bulan ekipler, ölen kişinin 20 yaşındaki İbrahim Kırık olduğunu belirledi.

Kırık'ın cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.