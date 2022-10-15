2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
3. Sayfa 15.10.2022, 18:05
A.K. (61) yönetimindeki 44 KZ 177 plakalı otomobil, Malatya-Ankara kara yolu Aydınlar mevkisinde B.K. (33) idaresindeki 44 BB 964 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı.
Yaralanan sürücüler ile E.D, B.A. ve İ.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan İ.D. hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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