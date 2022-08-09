16 yaşındaki Beyza'nın katil zanlısı tedavi gördüğü hastanede öldü
İstanbul'da 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı vurduktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 09.08.2022, 12:50 09.08.2022, 13:01
İstanbul Bahçelievler'de 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı tabancayla vurduktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Beyza Doğan'a Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde tabancayla ateş edip aynı silahla intihara teşebbüs etmesinin ardından hastanede tedavisi süren Salim Tekin de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bahçelievler'de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde Salim Tekin (28) tarafından 6 Ağustos'ta tabancayla vurulan 16 yaşındaki Beyza Doğan da kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetmişti.
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