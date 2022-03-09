15 yaşındaki ikizleri trafik kazası ayırdı
Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci servisi devrildi. Servis aracının içinde Sibel Şahin (15) ve ikizi Sevgi Şahin'de bulunuyordu. İkizlerden Sibel Şahin, hayatını kaybetti.
3. Sayfa 09.03.2022, 12:55 09.03.2022, 13:02
Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, servis sürücüsü ile 6 öğrenci yaralandı.
M.B'nin kullandığı 55 TB 488 plakalı öğrenci servisi, kar yağışının etkili olduğu Kuzören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü M.B. (70) ile serviste bulunan Kozköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Sibel Şahin (15) ve ikizi Sevgi Şahin (15) ile T.Ş. (15), Ö.K (16), T.Ş (15), A.D. (15), B.K. (16) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sibel Şahin, hayatını kaybetti. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaralıları hastanede ziyaret etti.
Kaynak: AA
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