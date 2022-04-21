15 yaşındaki çocuk tırın dorsesinden düştü
Niğde'de 15 yaşındaki çocuk tırın dorsesinde çadır çekmeye çalışırken dengesini kaybederek düştü.
3. Sayfa 21.04.2022, 16:38
Niğde'de tırın dorsesinden düşerek ağır yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Merkez Şahinali Mahallesi Buse Sokak'taki tırın dorsesinde çadır çekmeye çalışan 15 yaşındaki Ö.A, dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Başını yere çarparak ağır yaralanan Ö.A, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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