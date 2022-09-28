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13 aylık bebek maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Gaziantep'te maganda kurşunu isabet eden 13 aylık bebek yaşamını yitirdi.

3. Sayfa 28.09.2022, 16:17
13 aylık bebek maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklık Mahallesi'nde akrabalarını ziyaret giden ailenin 13 aylık bebekleri Kaan Taş'a, ablası bahçede gezdirirken maganda kurşunu isabet etti.

Başından kan gelen ve ailesinin özel bir hastaneye götürdüğü bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
#maganda kurşunu #bebek
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