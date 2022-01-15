12 aracın karıştığı zincirleme kaza
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 15.01.2022, 17:25 15.01.2022, 17:30
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor.
Otoyolun Batı gişeleri mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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