10 yaşındaki çocuk annesi tarafından bıçaklandı
Bilecik'te psikolojik tedavi gören kadın 10 yaşındaki oğlunu bıçakladı. Anne G.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
3. Sayfa 26.03.2022, 10:40
Bilecik'te 10 yaşındaki oğlunu bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Hürriyet Mahallesi Güner Caddesi'nde bulunan 10 katlı binanın 3. katında oturan ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen G.A, oğlu D.S'yi bıçakladı.
Evden gelen sesler üzerine çevredekiler ihbarda bulundu, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
G.A'nın evin kapısını açmaması üzerine polis ekipleri, itfaiye merdiveniyle balkondan içeri girdi.
Polis ekiplerinin yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, kollarından yaralanan D.S'yi ambulansa taşıdı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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