10 yaşındaki çocuğun kafasına makas saplandı
Siirt'in Pervari ilçesinde çocuğun kafasına makas saplandı. Makas operasyonla çıkartıldı.
3. Sayfa 04.12.2021, 11:08
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğan köyünde oturan 10 yaşındaki Mesut Benek'in kafasına arkadaşıyla şakalaştığı sırada fırlatılan makas isabet etti.
Mesut, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kafasına saplanan makasla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Makas, burada yapılan operasyonla çıkarıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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