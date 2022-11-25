10 katlı binada yangın çıktı
Ankara Yenimahalle'de 10 katlı bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedavileri için hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 25.11.2022, 12:58
Sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale sırasında teleferik seferleri durduruldu
Yenimahalle ilçesi Şentepe Burç Mahallesi Sorgun Caddesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın giriş katındaki elektrik odasında saat 06.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler binanın havalandırma ve kablo kanallarından kısa sürede çatıya ulaştı.
Bina sakinleri ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi. Yangının bulunduğu binada oturanlar kısa sürede tahliye edilirken çevredeki sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Şentepe teleferik hattının binanın yakınından geçmesi nedeniyle seferlere bir süre ara verildi.
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