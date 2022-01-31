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3 büyüklere transferde kötü haber!

Spor 31.01.2022, 14:16
3 büyüklere transferde kötü haber!
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Süper Lig'in ilk yarısında oldukça kötü performans sergileyen ve teknik direktörleriyle yolları ayıran 3 büyükler, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gözlerini transfer dönemine çevirmişti.