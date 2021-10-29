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3 bin yıllık mühürler bulundu

Genel 29.10.2021, 00:41
3 bin yıllık mühürler bulundu
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Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan Karkamış'ta 3 bin yıl önce yönetici olan kadının mühürlerine rastlandı.