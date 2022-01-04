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2022 yılı kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Genel 04.01.2022, 14:04
2022 yılı kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu
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TÜİK'in enflasyonu aylık bazda yüzde 13.58, yıllık bazda ise 36.08 artış olarak açıklamasının ardından bu oranla sosyal yardımlara zam oranı ve kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.