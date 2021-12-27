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Röportaj
2022 yılı engelli ve bakım maaşları belli oldu
Genel
27.12.2021, 11:13
1/13
2022 yılı engelli maaşlarına yapılan zam oranından sonra açıklanan rakam belli oldu.
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#çevre
#Makale
#Dolar
#gevrek
#Tevfik Göksu
#Osman
#Jack MA
#Dinçer Sümer
#suç örgütü
#cenaze
#32 mutasyonlu varyant
#prim
#insight
#İbrahim Demirci
#Jack Dorsey
#Boşanma
#Mobilya Fabrikası
#Diagne
#Osman Bey
#Düzce
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