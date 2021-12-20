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3. Sayfa
Röportaj
2022 emekli ve memur maaşlarına zam için yeni formül
Genel
20.12.2021, 13:56
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Asgari ücretteki 50 yılın en büyük artışı sonrası, '2022 emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? sorusu gündemde sıcaklığını artırdı.
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#vefat
#Dolar
#estetik
#Öz Sağlıkİş Sendikası
#zakkum
#Rıdvan Dilmen
#abd
#imaj
#Zülfü Livaneli
#Vedat Muriqi
#GS
#final
#meyve
#Bursaspor
#Galatasaray
#fenerbahçe
#peron
#Boşanma
#UEFA Avrupa Ligi
#havalaanı
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