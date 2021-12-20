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2022 emekli ve memur maaşlarına zam için yeni formül

Genel 20.12.2021, 13:56
2022 emekli ve memur maaşlarına zam için yeni formül
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Asgari ücretteki 50 yılın en büyük artışı sonrası, '2022 emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? sorusu gündemde sıcaklığını artırdı.