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2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masada konuşulan oranlar

Genel 04.11.2021, 15:01
2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masada konuşulan oranlar
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Milyonlarca asgari ücretli yeni yılda alacağı zammı merakla bekliyor. Oranın belirlenmesinde enflasyon kritik öneme sahip.