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Röportaj
2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masada konuşulan oranlar
Genel
04.11.2021, 15:01
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Milyonlarca asgari ücretli yeni yılda alacağı zammı merakla bekliyor. Oranın belirlenmesinde enflasyon kritik öneme sahip.
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#koronavirüs
#vefat
#İsrail
#trump
#Suudi Arabistan
#Dolar
#ak parti
#abd
#Rıdvan Dilmen
#meyve
#Trabzonspor
#Fransa
#GS
#Vedat Muriqi
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Adana Demirspor
#saldırı
#chp
#libya
#final
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