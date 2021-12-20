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Röportaj
2021 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler
Genel
20.12.2021, 13:03
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2021 yılında gösteri dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. İşte 2021 yılında milyonların kalbinde taht kurmuş aramızdan ayrılan ünlü isimler...
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#vefat
#Dolar
#estetik
#imaj
#Rıdvan Dilmen
#abd
#zakkum
#Öz Sağlıkİş Sendikası
#Zülfü Livaneli
#MediaCat
#GS
#Vedat Muriqi
#meyve
#UEFA Avrupa Ligi
#Galatasaray
#fenerbahçe
#peron
#eş
#final
#Boşanma
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