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2021 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler

Genel 20.12.2021, 13:03
2021 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler
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2021 yılında gösteri dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. İşte 2021 yılında milyonların kalbinde taht kurmuş aramızdan ayrılan ünlü isimler...