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2021 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

Genel 23.01.2022, 12:41
2021 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
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Türkiye'de geçen yıl bebeklerden erkeklere en çok Yusuf, kızlara ise Zeynep ismi verildi.