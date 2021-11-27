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3. Sayfa
Röportaj
1947'den bugüne İnönü Stadı...
Genel
27.11.2021, 11:10
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İnönü Stadı 27 Kasım 1947 Yılında açıldı. Gelin o binlerce taraftarın coşkusuna ev sahipliği yapan stadın tarihçesine birlikte bir göz atalım...
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#vefat
#MediaCat
#Vedat Muriqi
#Adana Demirspor
#murat yılmaz
#abd
#koronavirüs
#estetik
#Rıdvan Dilmen
#Marcelo Gallardo
#imaj
#Zülfü Livaneli
#Galatasaray
#GS
#Dolar
#Trabzonspor
#istaanbul eğitim zirvesi
#Boşanma
#meyve
#Bursaspor
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