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1947'den bugüne İnönü Stadı...

Genel 27.11.2021, 11:10
1947'den bugüne İnönü Stadı...
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İnönü Stadı 27 Kasım 1947 Yılında açıldı. Gelin o binlerce taraftarın coşkusuna ev sahipliği yapan stadın tarihçesine birlikte bir göz atalım...