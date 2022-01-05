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3. Sayfa
Röportaj
17 yaşındaki genç kız annesini bıçaklayarak öldürdü
Genel
05.01.2022, 12:59
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Çorum'da 17 yaşındaki bir kız çocuğu henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.
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#Türkiye Güven Huzur-5
#plaza
#Müge
#Tunus
#Pensilvanya
#avrasya
#vefat
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#finansal sektör
#eren bülbül
#Uludağ
#GS
#kapalıçarşı
#suç duyurusu
#Newcastle United
#temel karamollaoğlu
#estetik
#hubei
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#avrasya şarkiyatçıları
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