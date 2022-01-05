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17 yaşındaki genç kız annesini bıçaklayarak öldürdü

Genel 05.01.2022, 12:59
17 yaşındaki genç kız annesini bıçaklayarak öldürdü
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Çorum'da 17 yaşındaki bir kız çocuğu henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.