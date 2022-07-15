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15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaz fotoğrafları

Genel 15.07.2022, 11:30
15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaz fotoğrafları
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Devletin tüm kılcal damarlarına sinsice sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz akşamı devletin silahlarını millete doğrultmasının üzerinden 5 yıl geçti.

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