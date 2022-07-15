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3. Sayfa
Röportaj
15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaz fotoğrafları
Genel
15.07.2022, 11:30
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Devletin tüm kılcal damarlarına sinsice sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz akşamı devletin silahlarını millete doğrultmasının üzerinden 5 yıl geçti.
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#emisyon
#çevre
#Bedir gazvesi
#bakü
#Gomis
#Giresunspor
#Rıdvan Dilmen
#yekta saraç
#yol
#şehit
#İrem Sak kimdir
#mahalle
#Tevfik Göksu
#Bingöl Devlet Hastanesi
#savaş
#Kenan Ece
#Hindistan
#Ekrem İmaoğlu
#Reyhanlı Barajı
#Alexander Van der Bellen
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